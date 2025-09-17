Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti Riprese anche in Alto Adige

Trentotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Borghi sarà Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, “Bianco”, le cui riprese sono iniziate ieri, martedì 16 settembre, e si svolgeranno tra Valle D’Aosta e Alto Adige.La storiaNel 1961, Walter Bonatti guida sei tra i migliori alpinisti della propria generazione in una scalata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

