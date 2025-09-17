Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti Riprese anche in Alto Adige
Alessandro Borghi sarà Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, “Bianco”, le cui riprese sono iniziate ieri, martedì 16 settembre, e si svolgeranno tra Valle D’Aosta e Alto Adige.La storiaNel 1961, Walter Bonatti guida sei tra i migliori alpinisti della propria generazione in una scalata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Alessandro Borghi nel ruolo del grande alpinista Walter Bonatti in "Bianco", il nuovo film di Daniele Vicari. Le riprese sono iniziate a Courmayeur, in Valle d'Aosta. https://rbcasting.com/?p=157558 - X Vai su X
Nuovo film per ALESSANDRO BORGHI, per la prima volta diretto dal regista Daniele Vicari ("Ammazzare stanca", "Sole cuore amore", "Diaz", "Velocità massima"). Sono iniziate oggi 16 settembre a Courmayeur le riprese di "Bianco" e continueranno nelle pros - facebook.com Vai su Facebook
