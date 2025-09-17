Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti Riprese anche in Alto Adige

Trentotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Borghi sarà Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, “Bianco”, le cui riprese sono iniziate ieri, martedì 16 settembre, e si svolgeranno tra Valle D’Aosta e Alto Adige.La storiaNel 1961, Walter Bonatti guida sei tra i migliori alpinisti della propria generazione in una scalata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandro - borghi

Infezioni cutanee e dermatologia: i suggerimenti del docente Alessandro Borghi

Il Prigioniero: il trailer del film in costume di Alejandro Amenábar con Alessandro Borghi

Alessandro Borghi: 10 cose che non sai sull’attore

Alessandro Borghi è Walter Bonatti in 'Bianco': al via riprese del nuovo film di Daniele Vicari; ?? Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti. Riprese anche in Alto Adige; Ciak, si gira: Alessandro Borghi affronta il Monte Bianco nei panni di Walter Bonatti.

alessandro borghi diventa walterAlessandro Borghi diventa Walter Bonatti: al via le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari - In Valle d’Aosta sono iniziate le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari che vedrà Alessandro Borghi nei panni di Walter Bonatti ... Segnala cinematographe.it

alessandro borghi diventa walterCinema, Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti nel film ‘Bianco’ - Alessandro Borghi è Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, 'Bianco', le cui riprese iniziano oggi 16 settembre tra Valle D'Aosta e Alto Adige. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Borghi Diventa Walter