Alessandro Ballan | Pellizzari destinato a farsi strada Mi aspettavo di più da Finn Evenepoel ai Mondiali sa come si fa

L’attesa per i prossimi Mondiali di ciclismo in Ruanda cresce di giorno in giorno. Sarà un’edizione particolare e affascinante, con un percorso esigente che promette spettacolo e selezione tra i grandi campioni del gruppo. L’Italia si presenterà con una squadra giovane, guidata da Giulio Ciccone e da un talento emergente come Giulio Pellizzari. Per analizzare i possibili scenari della rassegna iridata, abbiamo parlato con Alessandro Ballan, campione del mondo 2008 e oggi voce tecnica della RAI, che sarà al commento anche per la prossima rassegna iridata. Con lui abbiamo discusso dei grandi favoriti, delle ambizioni azzurre, ma anche del percorso di crescita dei giovani italiani più promettenti come Pellizzari, Tiberi e Finn. 🔗 Leggi su Oasport.it

