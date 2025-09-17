Ergastolo . Si chiude così il processo sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi uccisa il 23 agosto 2022 a Bologna. La Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado condannando l'ex fidanzato della 56enne, il 28enne Giovanni Padovani .La sentenzaLa corte di Cassazione ha accolto le. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: alessandra - matteuzzi

Alessandra Matteuzzi, la lettera della famiglia: «Tre anni dal tuo femminicidio, senza la parola ?ergastolo? non ci sarà giustizia»

Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"

Tre anni dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la sorella: “Solo ergastolo per Padovani ti darà giustizia”

Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna, Cassazione: definitivo l'ergastolo per l'ex Giovanni Padovani - X Vai su X

Omicidio di Alessandra Matteuzzi: in Cassazione la Procura Generale chieda il rigetto del ricorso della difesa, e quindi la conferma dell’ergastolo per l’ex calciatore e modello Giovanni Padovani. In aula anche la sorella della vittima, Stefania. #Quartogrado (A - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Matteuzzi, definitivo ergastolo per l'ex Padovani; Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate, ergastolo definitivo per l'ex Giovanni Padovani; Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna, Cassazione: definitivo l'ergastolo per l'ex Giovanni Padovani.

Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna, Cassazione: definitivo l’ergastolo per l’ex Giovanni Padovani - È arrivata la sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'ex calciatore e modello che il 23 agosto del 2022 uccise a calci, pugni e martellate ... Da fanpage.it

Omicidio Alessandra Matteuzzi, definitivo l'ergastolo per il killer ed ex fidanzato Giovanni Padovani - I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre ... Lo riporta affaritaliani.it