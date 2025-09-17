Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna Cassazione | definitivo l'ergastolo per l'ex Giovanni Padovani

È arrivata la sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'ex calciatore e modello che il 23 agosto del 2022 uccise a calci, pugni e martellate l'ex fidanzata sotto casa sua, a Bologna . Anche la Suprema Corte ha stabilito che Giovanni Padovani merita l' ergastolo per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandra Matteuzzi, la lettera della famiglia: «Tre anni dal tuo femminicidio, senza la parola ?ergastolo? non ci sarà giustizia»

Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"

Tre anni dal femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la sorella: “Solo ergastolo per Padovani ti darà giustizia”

