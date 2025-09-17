Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna Cassazione | definitivo l'ergastolo per l'ex Giovanni Padovani

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'ex calciatore e modello che il 23 agosto del 2022 uccise a calci, pugni e martellate l'ex fidanzata sotto casa sua, a Bologna. Anche la Suprema Corte ha stabilito che Giovanni Padovani merita l'ergastolo per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

