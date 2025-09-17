Alessandra Amoroso | fede mariana e il nome della figlia
Rosari con la nonna, pellegrinaggio a Medjugorje e il nome Penelope Maria: la devozione mariana di Alessandra Amoroso raccontata su “Maria con te”. Alessandra Amoroso ha chiamato la figlia, nata lo scorso 6 settembre dal suo legame con Valerio Pastore, tecnico del suono, Penelope Maria. Il secondo nome è quello della Vergine cui è legatissima, ma anche quello della nonna che le ha trasmesso la devozione alla Madre di Dio. Lo rivela in esclusiva Maria con te, settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, nel numero in edicola. La cantante andò in pellegrinaggio in incognito a Medjugorje e ne parlò ai suoi fans nel concerto romano del 5 dicembre 2013: «Ho fatto un’esperienza straordinaria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso
Alessandra Amoroso: l’emozionante momento del concerto interrotto dalla gravidanza
Alessandra Amoroso in tour con il pancione: «Questa gravidanza è un grande dono»
Alessandra Amoroso in concerto, l’abito di paillettes trasparente col pancione
Alessandra Amoroso, Bret Easton Ellis, Torre Velasca e pantajazz: oggi su @DomaniGiornale c’è @giulipilotti che parla di Una cosa stupida ? - X Vai su X
“Alessandra Amoroso ha partorito”. La notizia arrivata all'improvviso . . . . . . . Leggi qui: https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/alessandra-amoroso-ha-partorito-lindiscrezione-a-roma-in-gran-segreto/ - facebook.com Vai su Facebook
Alessandra Amoroso, la forte fede della cantante: quasi suora prima del successo; Che confusione Rose Villain e Tony Effe, disastro Benji & Fede. Promosse Brancale-Amoroso - Le recensioni delle nuove uscite della settimana; Le nuove uscite della settimana: Brancale e Amoroso, Rose Villain e Tony Effe, R3HAB, Willie Peyote, Conan Grey e il ritorno di Benji & Fede.
Alessandra Amoroso: fede mariana e il nome della figlia - Rosari con la nonna, pellegrinaggio a Medjugorje e il nome Penelope Maria: la devozione mariana di Alessandra Amoroso raccontata su "Maria con te" ... Scrive lopinionista.it
Alessandra Amoroso, la forte fede della cantante: quasi suora prima del successo - Nonostante la notorietà, Alessandra Amoroso mantiene un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando sensibilità e forza. Segnala msn.com