Alessandra Amoroso | fede mariana e il nome della figlia

Rosari con la nonna, pellegrinaggio a Medjugorje e il nome Penelope Maria: la devozione mariana di Alessandra Amoroso raccontata su “Maria con te”. Alessandra Amoroso ha chiamato la figlia, nata lo scorso 6 settembre dal suo legame con Valerio Pastore, tecnico del suono, Penelope Maria. Il secondo nome è quello della Vergine cui è legatissima, ma anche quello della nonna che le ha trasmesso la devozione alla Madre di Dio. Lo rivela in esclusiva Maria con te, settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, nel numero in edicola. La cantante andò in pellegrinaggio in incognito a Medjugorje e ne parlò ai suoi fans nel concerto romano del 5 dicembre 2013: «Ho fatto un’esperienza straordinaria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

