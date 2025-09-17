Alcoltest la sentenza della Cassazione cambia tutto | cosa sapere sulle rilevazioni

Secondo la Corte di Cassazione, su due test alcolemici che hanno un risultato differente per chi guida sotto stato di ebrezza, bisogna considerare il risultato con i valori più bassi. In altre parole: si dà ragione all'esito più favorevole all'automobilista. Una sentenza che arriva dopo un caso di Reggio Calabria, dove la Corte d'Appello aveva confermato - dopo la sentenza di primo grado - la revoca della patente. Il conducente, allora, ha voluto rivolgersi all' ultimo grado di giudizio. Le due rilevazioni. Durante un controllo l'uomo è stato sottoposto al classico etilometro. La prima rilevazione risultava che avesse un tasso alcolemico pari a 1,56 - tre volte oltre il limite legale consentito - il che avrebbe fatto scattare le sanzioni penali più pesanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

