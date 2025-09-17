Alcoltest la Cassazione | Vale la misurazione che rileva il tasso più basso
Se due test alcolemici hanno risultati differenti bisogna considerare l ‘esito con i risultati più bassi. Lo ha stabilito a Cassazione fissando questo principio: “Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come previsto nella fattispecie, deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei”. La decisione è nata dalla trattazione di un caso da Reggio Calabria. Come riporta Il Messaggero, la Corte d’appello aveva confermato una sentenza di primo grado, che condannava un automobilista e disponeva la revoca della patente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
