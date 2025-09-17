Alcoltest Cassazione | Tra due rilevazioni vale sempre quella più favorevole al conducente

Durante un controllo, la prova dell'etilometro va effettuata due volte e va considerata quella coi valori più bassi. Il caso di un automobilista di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alcoltest, Cassazione: "Tra due rilevazioni, vale sempre quella più favorevole al conducente"

La Cassazione e l’alcoltest: «Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista»

alcoltest cassazione due rilevazioniLa Cassazione e l’alcoltest: «Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista» - L’automobilista, racconta oggi Il Messaggero, è stato condannato sia in primo che in secondo grado. Riporta msn.com

alcoltest cassazione due rilevazioniAlcoltest, buone notizie per gli automobilisti con l’ultima sentenza della Cassazione - La Cassazione stabilisce che tra due rilevazioni dell’alcoltest discordanti deve prevalere il valore più basso, in favore del conducente. Lo riporta internapoli.it

