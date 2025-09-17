Alcoltest Cassazione sulle 2 rilevazioni obbligatorie | Vale quella più favorevole al conducente errato considerare solo la prima

Per la Cassazione "è errato l'assunto secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l'assorbimento e lo smaltimento dell'alcol nell'organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima delle due misurazioni effettuat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: alcoltest - cassazione

La Cassazione e l’alcoltest: «Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista»

Alcoltest, Cassazione: "Tra due rilevazioni, vale sempre quella più favorevole al conducente"

La Cassazione sull'alcoltest: "Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all'automobilista"

Alcoltest, Cassazione: "Tra due rilevazioni, vale sempre quella più favorevole al conducente" #alcoltest #cassazione #17settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/alcoltest-cassazione-due-rilevazioni-vale-piu-favorevole_103590191-202502k.shtml… - X Vai su X

La Cassazione sull'alcoltest: Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all'automobilista; Alcoltest, la Cassazione: «Va presa la rilevazione più favorevole a chi guida». Ecco cosa significa; La Cassazione e l'alcoltest: «Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all'automobilista.

Alcoltest, la Cassazione: “Tra due rilevazioni è valida quella più favorevole all’automobilista” - Tra due prove effettuate con l’alcoltest a un automobilista sottoposto ai controlli, va sempre considerata quella che indica i valori alcolemici più bassi. blitzquotidiano.it scrive

CONDUCENTE Alcoltest, Cassazione: vale sempre la rilevazione più favorevole al conducente - In caso di due misurazioni effettuate con l’alcoltest, va considerata quella che indica il valore più basso, ossia la più favorevole ... Secondo statoquotidiano.it