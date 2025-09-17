Alcol al volante e telefoni C’è troppa superficialità

Superficialità, disattenzione, mancato rispetto delle regole, da parte di tutti, dai ciclisti agli automobilisti. Un mix letale, come spiega Roberto Merli, presidente dell’associazione bresciana “Condividere la strada della vita“, con cui da anni è impegnato in un instancabile lavoro di prevenzione e formazione, a partire dalle scuole. "C’è tanta superficialità – spiega –. Negli ultimi incidenti che abbiamo registrato nella provincia di Brescia, chi era alla guida era spesso sotto effetto di alcol o stupefacenti. Noi stiamo registrando anche un alto numero di motociclisti coinvolti in incidenti mortali: nel 2025 siamo già a 14 a fronte di 18 automobilisti deceduti, un numero altissimo se consideriamo che le macchine sono molto più presenti sulle strade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

