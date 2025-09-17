La Polizia ha chiuso per 5 giorni un locale della città. Nel corso di un controllo lo scorso fine settimana, emergeva che il titolare aveva organizzato e pubblicizzato sui principali social un evento musicale con dj set. Nella locandina a campeggiava la scritta "promo 3 drink 12 euro – start from 22". Già nei mesi addietro erano stati organizzati dal medesimo locale eventi dello stesso tipo. I poliziotti constatavano che effettivamente, a partire dalle ore 22 un consistente flusso di ragazzi giungeva nei pressi del locale. Gli agenti accertavano la presenza di alcuni avventori minorenni. Anche in ragione della confusione creata dal considerevole numero di presenti (circa 150), il personale dipendente del locale non accertava – tramite la richiesta di esibizione di un documento – la maggiore età dei clienti che chiedevano di poter acquistare alcolici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alcol ai minori, locale chiuso 5 giorni