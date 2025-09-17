Alcaraz visitaAlcatraz! E lui ci scherza su
Prima di proseguire con la Laver Cup, Carlos Alcaraz ha fatto tappa sull'isola di Alcatraz, dove si trova la famosa prigione. Il profilo della Laver Cup ha ovviamente sfruttato l'opportunità di giocare sulla somiglianza dei due nomi, pubblicando questo video su X: ”Alcaraz ad Alcatraz”. E lo stesso numero uno del mondo ci ha poi scherzato su. (X @Lavercup). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
