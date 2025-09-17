Alcaraz dimenticato Sinner esce allo scoperto | il gesto svela la verità

E’ senza sosta il dualismo Sinner-Alcaraz ma un gesto di Jannik ha spiazzato tutti: Alcaraz è già dimenticato non ci sono più dubbi. La finale di New York ha segnato un punto cruciale nel nuovo dualismo che sta infiammando il tennis mondiale. Da una parte Alcaraz, il ragazzo prodigio che gioca con la leggerezza dei predestinati e che ha già riportato la Spagna in vetta al tennis mondiale. Dall’altra Sinner, che con fatica, disciplina e determinazione si è ritagliato un ruolo da protagonista assoluto, diventando il numero due del ranking ATP. Senza ombra di dubbio la sconfitta contro lo spagnolo è stata dura da digerire, anche perché conferma la difficoltà di Jannik nel piegare l’avversario che più di tutti sembra fatto apposta per metterlo in difficoltà. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

