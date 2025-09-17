Albiol | Napoli la considero ancora casa mia voglio dimostrare che si può migliorare anche da vecchietti
Il difensore del Pisa Raul Albiol ha parlato alla stampa in un meeting organizzato dal club toscano. Lunedì si ritroverà ad affrontare in campionato il Napoli, sua ex squadra. Albiol: «Napoli la considero ancora casa mia, si può migliorare anche alla nostra età». Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: «La società ha fatto di tutto perché potessi venire, devo restituire questa fiducia al massimo livello. Per me è la sfida più importante della carriera, una grande esperienza: lotteremo per la salvezza di una squadra tornata in Serie A dopo 34 anni, dovremo dare il massimo tutti insieme». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Albiol: "Real Madrid, Napoli o Pisa: non cambia niente. Mi davano di vecchio già sei anni fa" - Raul Albiol, difensore del Pisa, ha parlato nel corso del Media Day organizzato nella giornata di oggi dalla società toscana. Scrive tuttomercatoweb.com