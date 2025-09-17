Albiol e il legame con Napoli | Sarà sempre casa mia poi l’annuncio sul ritorno al Maradona

L’ex difensore azzurro ha voluto ricordare i suoi anni all’ombra del Vesuvio, tra ricordi emozionanti e un consiglio ad Antonio Conte. Domani sera c’è il Manchester City in Champions e tutto il popolo napoletano aspetta con ansia lo scoccare delle ore 21:00. Archiviato però il match, il Napoli tornerà in campo lunedì 22 settembre per la quarta giornata di Serie A nella sfida casalinga contro il Pisa. Una sfida attesa soprattutto da Raul Albiol , appena arrivato al Pisa e con un possibile esordio proprio in quello stadio che è stato suo per tanti anni. Proprio su questo aspetto, lo spagnolo si è voluto soffermare, ricordando quanto di bello fatto a Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

In questa notizia si parla di: albiol - legame

A-TUTTA BIRRA “Raúl Albiol torna in Serie A: rinforzo di esperienza per il Pisa” L’ambizioso mercato del Pisa, determinato più che mai a mantenere la massima serie in questa stagione, si è concluso con un colpo d’esperienza molto interessante; acquistando - facebook.com Vai su Facebook

Raul Albiol torna in Serie A: l'ex Napoli e Real Madrid ha firmato con il Pisa - Il calciatore classe '85 si è sottoposto ieri alle visite mediche e firmato un contratto valido fino al termine della stagione: contratto che è stato ... Scrive tuttomercatoweb.com

Albiol ha deciso: l'ex Napoli a quasi 40 anni farà ritorno in Serie A. Ha detto 'sì' al Pisa - Il difensore spagnolo di 39 anni (40 il prossimo 4 settembre) è il profilo indicato a cui affidare la guida tecnica e la leadership della ... Secondo tuttomercatoweb.com