Alberobello partecipa a Puliamo il mondo | volontari e istituzioni insieme per il territorio
Domenica 21 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, Alberobello aderisce all’edizione 2025 di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente.L’iniziativa, organizzata sul territorio dal Circolo Legambiente Alberobello Coreggia, con il supporto del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: alberobello - partecipa
ATTUALITÀ Manifestazione d’interesse. “We are in Trulli – Trentennale UNESCO 1996-2026”: il Comune apre alla partecipazione di associazioni, enti e cittadini per celebrare insieme un traguardo storico #alberobello - facebook.com Vai su Facebook
Alberobello partecipa a “Puliamo il mondo”: volontari e istituzioni insieme per il territorio; Frappampina (Forza Italia): “La città è abbandonata mentre tutti pensano solo alle elezioni regionali”.
Studenti e volontari di Cantello in campo con Legambiente per “Puliamo il Mondo” - Il 19 e 20 settembre due giornate dedicate alla pulizia degli spazi pubblici a Cantello nell’ambito della campagna nazionale promossa da Legambiente ... varesenews.it scrive
Puliamo il Mondo 2025, giornata di raccolta rifiuti al Parco Monte Stella - Il circolo Legambiente Milano Centro partecipa all'evento Puliamo il Mondo 2025 con la pulizia del Parco Monte Stella, la Montagnetta di San Siro, nel pomeriggio di domenica 21 settembre 2025. Segnala mentelocale.it