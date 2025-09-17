Disastro colposo e omicidio colposo. Ventitré indagati. Oltre 600 alberi caduti nella Capitale in 11 mesi. Una vittima e 23 feriti. È la fotografia dell'inchiesta della procura che ha chiuso le indagini nei confronti dei presunti responsabili della «pioggia» di fusti e rami che si sono spezzati colpendo pedoni, automobili, moto, invadendo le strade e piazze, spesso molto frequentate da cittadini e turisti. Gli episodi si sono infatti verificati, da giugno 2023 a maggio 2024, in tutti e 15 i Municipi della città. Nessuno escluso. I magistrati hanno chiuso le indagini elencando nelle carte processuali tutti i casi di caduta di alberi e rami in 11 mesi: sono 614 quelli finiti sotto la lente dei magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alberi e rami crollati a Roma: in un anno 614 casi, un morto e 23 feriti