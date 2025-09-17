Al via oggi la quarta Milano Beauty Week
Torna la Milano Beauty Week. Da oggi fino a domenica 21 settembre, l’attenzione è tutta per la cultura della bellezza e del benessere grazie a Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. L’evento, realizzato con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, giunge alla sua quarta edizione con un palinsesto sempre più ricco e diffuso di iniziative e appuntamento gratuiti al pubblico. Per partecipare, basta, infatti, scaricare l’App dedicata e registrarsi, dove necessario. Per l’edizione 2025, la Milano Beauty Week potenzia la formula degli anni passati: Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni mantengono il ruolo di hub, cui si aggiunge anche Palazzo Bovara, dove vanno in scena i Beauty Talk con opinion leader e professionisti legati al settore cosmetico; i Laboratori Olfattivi a cura delle case essenziere aderenti ad Accademia del Profumo e diverse mostre, tra cui Iris-Alla Radice della Bellezza, l’installazione L’essenza dell’Arte- Art, Scent, Mind in Connection e l’esposizione Scart con i costumi di scena, usati nell’ultima edizione dello spettacolo del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: oggi - quarta
Tour de France 2025, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro)
Sport in tv oggi martedì 8 luglio: quarta tappa del Tour de France, via ai quarti a Wimbledon
Innocence, Anticipazioni della Quarta Puntata in onda oggi su Canale5: Ilker in ospedale!
SAP Nazionale. . PAOLONI INTERVISTATO DA PORRO A QUARTA REPUBBLICA: AD OGGI NESSUN CASO ACCERTATO DI MORTE PER TASER “Il taser è uno strumento che stiamo utilizzando dal 2020” e “i casi con conseguenze negative sono verament - facebook.com Vai su Facebook
Vi ribadisco anche oggi che mi confermano che l'orientamento è quello che alla fine Adriano #Galliani possa tornare al #Milan. I segnali che mi arrivano sono estremamente positivi. Lo stesso Galliani ritiene che ci siano tutte le carte necessarie per poter torna - X Vai su X
Al via oggi, la quarta Milano Beauty Week; Milano, sabato 13 e domenica 14 settembre: al via la quarta edizione di MypersonalTrainer Days; Al via a Milano la quarta edizione dell’Italian Arbitration Day.