Al via l' attività dell' Osservatorio prezzi | A Ravenna inflazione più alta che nel resto d' Italia

Ravennatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attenzione al problema dei rincari che, a quanto pare, colpiscono più Ravenna che altre città d'Italia. Questa mattina si sono riuniti in Comune i partecipanti all’Osservatorio Prezzi al consumo voluto dal sindaco Alessandro Barattoni. All’incontro sono stati invitati rappresentanti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

