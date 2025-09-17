Al via l' attività dell' Osservatorio prezzi | A Ravenna inflazione più alta che nel resto d' Italia
Attenzione al problema dei rincari che, a quanto pare, colpiscono più Ravenna che altre città d'Italia. Questa mattina si sono riuniti in Comune i partecipanti all’Osservatorio Prezzi al consumo voluto dal sindaco Alessandro Barattoni. All’incontro sono stati invitati rappresentanti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: attivit - osservatorio
Tornano i festeggiamenti in onore di San Francesco! Un ricco calendario di attività: Quartiere dei Poeti – Pineto dal 22 al 24 Agosto 2025 OGGI ? 16.00 – Giochi in piazza con Summersmile ? 21.00 – Concerto Renzo Arbore Tributo Vi aspettiamo numeros - facebook.com Vai su Facebook
A Potenza l'Osservatorio sui prezzi in due mercati alimentari - E' stato istituito stamani, nella prefettura di Potenza, l'Osservatorio speciale per il monitoraggio dei prezzi al consumo, che ha l'obiettivo di "avviare un progetto di monitoraggio sperimentale su ... Come scrive ansa.it
Potenza, nasce l'Osservatorio sui prezzi - È stato istituito nella prefettura di Potenza l'Osservatorio speciale per il monitoraggio dei prezzi al consumo. Riporta rainews.it