Al via la XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio
È ufficialmente iniziata la XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, promosso da Società Geografica Italiana e organizzato da Cultura del Viaggio. Gli 8 autori in gara, che concorrono con un’opera che affronta il tema del viaggio da varie prospettive, sono Chiara Cerri (Sulla Faglia. Una ricerca biografica in cammino lungo le Terre Mutate, Mimesis), Bernardo Notarangelo (Un viaggiatore sovrappeso in Iran. Diario persiano, Zolfo), Carolina Paolicchi (A Baghdad con Le mille e una notte, Giulio Perrone), Mario Ferraguti (La lepre e la luna. Sulle tracce delle guaritrici dell’Appennino, Exòrma), Claudio Di Manao (Sbandati come plancton nella corrente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: edizione - festival
«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione
Ischia Film Festival 2025 | Parte la 23ma edizione, con eventi speciali tra cinema e spettacolo
Limen Salerno Festival 2025: termina un’edizione sold out con grande partecipazione collettiva
La Provincia Unica TV. . Presentata l’ottava edizione del festival della lingua italiana promosso a Lecco da Fondazione Treccani, in programma dal 26 al 29 settembre. Fra gli appuntamenti, il concerto di Daniele Silvestri - facebook.com Vai su Facebook
Cinema Patologico, al via la XVI edizione del suo Festival Internazionale; “Salmi. Libro infinito”: al via il 14 maggio a Treviso la sesta edizione del Festival biblico; Al via la XVI edizione del Reate Festival: tutto il programma.
Tutto pronto per la XVI edizione del festival Danza Sassari Danza - Il 26 settembre, l’esperienza esaltante di Aerowaves, hub europeo all’avanguardia nella danza contemporanea, impegnato da più di 25 anni nella promozione di nuovi talenti emergenti, arriva allo Spazio ... Riporta sassarinotizie.com
Cinema Patologico, al via la XVI edizione del suo Festival Internazionale - Dopo il successo virale a Sanremo, il Teatro Patologico torna protagonista con la XVI edizione del suo Festival Internazionale del Cinema. Scrive tg24.sky.it