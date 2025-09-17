al via la next gen summer school erogate 11 borse di studio

Al via la IV edizione della Next Gen Summer School della Fondazione Saccone, in programma dal 18 settembre al 24 ottobre, dedicata alla formazione dei futuri Operations & Manufacturing Manager 5.0. Quest’anno gli allievi selezionati sono 11, mentre i partner dell’ecosistema coinvolti sono 16. La presentazione della nuova edizione, a cura del giornalista e partner Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi, si è aperta con i saluti di Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone e referente di 012Factory Salerno, e Mario Vitolo, managing director di Virvelle. Scala ha sottolineato che “la Next Gen Summer School è un appuntamento consolidato per il territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

