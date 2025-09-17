Al via la Next Gen Summer School erogate 11 borse di studio
Al via la IV edizione della Next Gen Summer School della Fondazione Saccone, in programma dal 18 settembre al 24 ottobre, dedicata alla formazione dei futuri Operations & Manufacturing Manager 5.0. Quest’anno gli allievi selezionati sono 11, mentre i partner dell’ecosistema coinvolti sono 16. La presentazione della nuova edizione, a cura del giornalista e partner Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi, si è aperta con i saluti di Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone e referente di 012Factory Salerno, e Mario Vitolo, managing director di Virvelle. Scala ha sottolineato che “la Next Gen Summer School è un appuntamento consolidato per il territorio. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: next - summer
Summer Cult, a Palazzo Farnese arriva Antonello Venditti
Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025: Christian Vieri show a Cervia
Tim Summer Hits 2025, quarta puntata con Baby K, Nek, Ghali, Raf
Damiano David fa doppietta agli MTV VMAs 2025! Riuscirà a portare a casa il premio per MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR con “Next Summer” o quello per BEST LONG FORM VIDEO con “Funny Little Stories”? Lo scopriremo il 7 settembre. Incro - facebook.com Vai su Facebook
AL VIA LA NEXT GEN SUMMER SCHOOL 2025: 11 BORSE DI STUDIO E 16 PARTNER COINVOLTI; Next Gen Summer Shool; Fondazione Sacco, martedì 16 settembre la conferenza di avvio di avvio della Next Gen Summer School-IV Edizione.
Giro d'Italia Next Gen, al via da Milano i talenti del futuro: si parte da Rho, tutti a caccia di Widar - 30 in Piazza San Vittore a Rho è in programma la presentazione delle squadre, mentre domani prenderà il via — sempre da Rho con la ... milano.corriere.it scrive
Next Gen summer school 2024: la presentazione della terza edizione alla Fondazione Saccone - Si è tenuto presso gli spazi della Fondazione Saccone, l’evento di presentazione dei Project Work della «Next Gen Summer School 2024», iniziativa giunta alla sua terza edizione, che offre percorsi ... Come scrive ilmattino.it