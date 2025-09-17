Al via la Festa dell' Unità per un fine settimana di buon cibo cultura e divertimento
Brisighella si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa dell'Unità, un appuntamento che unisce tradizione, cultura, gastronomia e socialità. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, presso la storica sede del Circolo Arci - Sala Ambra di Via Barduzzi 11, si alternano momenti di.
Stefano Bonaccini. . Grazie ad Elly Schlein ed al popolo della Festa dell’unità’ di Reggio Emilia, per la straordinaria e calorosa accoglienza. Uniti per battere le destre. - facebook.com Vai su Facebook