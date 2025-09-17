Al via il progetto Il filo della memoria | laboratori e attività per stimolare mente e relazioni negli anziani fragili

Firenzetoday.it | 17 set 2025

Muove i primi passi Il Filo della Memoria: il progetto promosso dalla cooperativa sociale SintesiMinerva di Empoli con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Anziani 2025. L’iniziativa, che resterà attiva fino a gennaio 2026, offrirà a un massimo di trenta anziani fragili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

