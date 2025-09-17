Arezzo, 17 settembre 2025 – I l 18, 19, 20 e 21 settembre 2025 si svolgerà il Festival dei Territori Sensibili, ideato e organizzato interamente da ragazze e ragazzi tra i 16 e i 28 anni, protagonisti di un percorso di formazione e co-progettazione nato all’interno del progetto promosso da CasermArcheologica di Sansepolcro, Museo Malakos e Caratteri dal 1799 di Città di Castello, Libri fatti a mano di Pieve Santo Stefano, con il sostegno di Visit Badia Tedalda. Il progetto è sostenuto dal bando Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal Bando Cesvot “Siete Presente” con il supporto dei Comuni di Pieve Santo Stefano e Città di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il festival dei territori sensibili