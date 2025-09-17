Arezzo, 17 settembre 2025 – Al via il conto alla rovescia verso i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina. La più importante manifestazione nazionale di tennis in carrozzina sarà ospitata per la prima volta dal Tennis Giotto e proporrà quattro giornate di incontri dove diciotto squadre da tutta la penisola, divise nelle categorie maschili e femminili, scenderanno in campo per contendersi lo scudetto. I campionati italiani, anticipati dalla presentazione delle squadre in programma mercoledì 1 ottobre alle 18.30, prenderanno il via da giovedì 2 ottobre e proseguiranno poi fino alle finali di domenica 5 ottobre, focalizzando i riflettori nazionali di questa disciplina paralimpica sulla città di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il conto alla rovescia per i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina