Al via il conto alla rovescia per i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 settembre 2025 –  Al via il conto alla rovescia verso i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina. La più importante manifestazione nazionale di tennis in carrozzina sarà ospitata per la prima volta dal Tennis Giotto e proporrà quattro giornate di incontri dove diciotto squadre da tutta la penisola, divise nelle categorie maschili e femminili, scenderanno in campo per contendersi lo scudetto. I campionati italiani, anticipati dalla presentazione delle squadre in programma mercoledì 1 ottobre alle 18.30, prenderanno il via da giovedì 2 ottobre e proseguiranno poi fino alle finali di domenica 5 ottobre, focalizzando i riflettori nazionali di questa disciplina paralimpica sulla città di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al via il conto alla rovescia per i campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina

© Lanazione.it - Al via il conto alla rovescia per i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina

In questa notizia si parla di: conto - rovescia

Quintana, conto alla rovescia: ecco le bellezze di Tufilla

Cibo, musica e aggregazione: conto alla rovescia per la Festa dell'anguilla

Notte bianca a Lucca, conto alla rovescia. Il 30 agosto musei e torri aperte e la magia dei droni

Al via il conto alla rovescia per i Campionati Italiani a Squadre di tennis in carrozzina; E' partito il conto alla rovescia per il Campionato Mondiale Melges 24; Conto alla rovescia per il XVI Campionato Interprovinciale.

via conto rovescia campionatiVolley, conto alla rovescia. Il cielo azzurro su Firenze - Il Bisonte di Chiavegatti si affida alle regine delle Universiadi Morello e Tanase. Lo riporta lanazione.it

via conto rovescia campionatiVolley Prato. Conto alla rovescia per il debutto in serie C - E gli uomini di coach Mirko Novelli, che hanno ripreso gli allenamenti, si prepareranno disputando una se ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Via Conto Rovescia Campionati