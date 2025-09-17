Al teatro Pirandello Teras Tiresia | il mito rivisitato da Valeria La Bua con Rita Fuoco Salonia
Mercoledì 17 settembre alle 21, nel chiostro del teatro Pirandello di Agrigento, va in scena “Teras Tiresia”, testo della drammaturga siciliana Valeria La Bua con protagonista Rita Fuoco Salonia.Lo spettacolo fa parte del trittico “Variazioni sul mito” ed è inserito nella rassegna “Sinfonie di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Prosegue la rassegna "Sinfonie di una Capitale – Giardini Culturali" Dopo il grande successo di "Donne di Troia", mercoledì 17 settembre alle ore 21, nel chiostro del Teatro Pirandello, vi aspetta il secondo appuntamento del trittico "Variazioni sul Mito".
Teatro Pirandello Agrigento, la stagione apre con una sorpresa - La stagione 2025/2026 del Teatro Pirandello di Agrigento è stata ufficialmente presentata questa mattina dalla nuova direttrice artistica, la regista Roberta Torre, che subentra a Francesco Bellomo ... Secondo ansa.it
Teatro Pirandello, indagato direttore: “Mi sono dimesso” - Il direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento, Francesco Bellomo, si è dimesso dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per sostituzione di ... Si legge su ilfattoquotidiano.it