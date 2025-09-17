Al teatro Pirandello Teras Tiresia | il mito rivisitato da Valeria La Bua con Rita Fuoco Salonia

Agrigentonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 settembre alle 21, nel chiostro del teatro Pirandello di Agrigento, va in scena “Teras Tiresia”, testo della drammaturga siciliana Valeria La Bua con protagonista Rita Fuoco Salonia.Lo spettacolo fa parte del trittico “Variazioni sul mito” ed è inserito nella rassegna “Sinfonie di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

