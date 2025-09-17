Al Teatro di Pernate la serata Copioni per sostenere la nuova stagione
Dopo il successo della serata "Comunque vada. uno spettacolo interattivo interamente scelto dal pubblico", proposta nel 2023, al Teatro Sant'Andrea di Pernate si replica con "Copioni". Appuntamento sabato 20 settembre alle 21 in via Turbigo 8. I mattatori della serata saranno Luca Brustia e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - pernate
