al primo appuntamento violenta una 20enne conosciuta via social arrestato

AGI - Un italiano di 38 anni è stato arrestato, su ordine della gip Rossana Mongiardo, con l'accusa di violenza sessuale per aver costretto a subire abusi una ragazza di 20 anni al primo appuntamento dopo essersi conosciuti su Telegram. Dettagli dell'aggressione. L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 9 settembre nell'auto dell'uomo nell'area adiacente al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese. Il 38enne che si era presentato con un nome diverso da quello reale, sempre sotto minaccia di un coltello, avrebbe anche tentato di rubare dei soldi dall'interno della borsetta della ragazza. 🔗 Leggi su Agi.it
