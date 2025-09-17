Al primo appuntamento violenta una 20enne conosciuta via social arrestato

Agi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un italiano di 38 anni è stato  arrestato, su ordine della gip Rossana Mongiardo, con l'accusa di  violenza sessuale  per aver costretto a subire  abusi  una ragazza di 20 anni al primo appuntamento dopo essersi conosciuti su  Telegram. Dettagli dell'aggressione. L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 9 settembre nell'auto dell'uomo nell'area adiacente al capolinea della  metropolitana  di  San Donato Milanese. Il 38enne che si era presentato con un nome diverso da quello reale, sempre sotto minaccia di un  coltello, avrebbe anche tentato di rubare dei soldi dall'interno della  borsetta  della ragazza. 🔗 Leggi su Agi.it

al primo appuntamento violenta una 20enne conosciuta via social arrestato

© Agi.it - Al primo appuntamento violenta una 20enne conosciuta via social, arrestato

In questa notizia si parla di: primo - appuntamento

Miss Livorno 2025, via alle serate di selezione: primo appuntamento il 13 luglio al Dollino

Arena San Sebastiano – Sere d’estate: Primo appuntamento il 27 giugno con “Fuori” alla presenza di Mario Martone

VIDEO/ ‘Bct in Corso’: tante voci e un James Franco in miniatura per il primo appuntamento

Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato; Al primo appuntamento violenta una 20enne conosciuta via social, arrestato; Al primo incontro violenta una 20enne conosciuta sui social.

primo appuntamento violenta 20enneAl primo incontro violenta 20enne conosciuta sui social, arrestato - Un pregiudicato italiano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Donato Milanese, dove nei giorni scorsi è avvenut ... Come scrive ansa.it

primo appuntamento violenta 20enneMilano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, violenta 20enne conosciuta sui social durante il primo appuntamento: arrestato ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Appuntamento Violenta 20enne