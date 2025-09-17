Al multisala padovano arrivano le poltrone Ultra Lux per un' esperienza ancor più coinvolgente
The Space Cinema guarda al futuro e continua il suo percorso di investimenti con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza sempre più confortevole. A partire dal 20 settembre, al The Space Cinema Limena saranno operative le prime sale dotate delle nuove poltrone Ultra Lux. Il completamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: multisala - padovano
