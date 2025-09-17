(Adnkronos) – Ambienti di cura immersivi e personalizzabili, dove tecnologia e arte si integrano per offrire un' esperienza terapeutica innovativa ai pazienti. È il cuore del nuovo progetto Art4ART (Arte per la Radioterapia avanzata) del centro di Radioterapia oncologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma presentato oggi, mercoledì 17 settembre, nella hall dell'ospedale. Un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: gemelli - art4art

Salute: Roma, al Gemelli nuovo reparto degenze Art4Art che unisce arte e medicina; Al Gemelli nuovo reparto degenze Art4ART che unisce arte e medicina; Al Gemelli Art4ART, unisce arte e medicina per un'esperienza di cura innovativa.

Al Gemelli Art4ART, unisce arte e medicina per un'esperienza di cura innovativa - Ogni spazio è dotato di display interattivi, per la visione di contenuti motivazionali e artistici, inclusi video realizzati in collaborazione con il Mu ... Scrive adnkronos.com

Salute: Roma, al Gemelli nuovo reparto degenze Art4Art che unisce arte e medicina - Ambienti di cura immersivi e personalizzabili, dove tecnologia e arte si integrano per offrire un’esperienza terapeutica innovativa ai pazienti. Come scrive agensir.it