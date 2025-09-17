Al Baronetto fa il bis | aperto un nuovo locale a Buja

Dopo soli quattro mesi dall’inaugurazione del primo “Al Baronetto”, avvenuta a maggio 2025 a Feletto Umberto, i titolari David Jaksic e Alessio Florio sono pronti a replicare il format con un nuovo locale a Buja, in via Santo Stefano 52. L’inaugurazione è fissata per domenica 21 settembre, con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

