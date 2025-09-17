Al Baronetto fa il bis | aperto un nuovo locale a Buja
Dopo soli quattro mesi dall’inaugurazione del primo “Al Baronetto”, avvenuta a maggio 2025 a Feletto Umberto, i titolari David Jaksic e Alessio Florio sono pronti a replicare il format con un nuovo locale a Buja, in via Santo Stefano 52. L’inaugurazione è fissata per domenica 21 settembre, con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: baronetto - aperto
Apertissimi… dalle ore 9:00/13:00-16:45:20:15 TANTI ABITI … Metti in valigia i Saldi di baronetto51… SALDI SALDI SALDI mai visti prima !! direttamente dal nostro Store! ? Ci troviamo in Via Papa Giovanni XXIII,5 Angri (Sa) 24/48 in tutta Italia +39 - facebook.com Vai su Facebook
Al Baronetto fa il bis: aperto un nuovo locale a Buja; Torino. Matteo Baronetto fa il bis con la Farmacia del Cambio.