Ajax-Inter Streaming Gratis | formazioni ufficiali e dove vedere il match in Diretta Live

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di tornare in campo. Reduci dalla sconfitta per 4-3 con la Juventus, arrivata negli ultimi minuti, i nerazzurri vogliono lasciarsi alle spalle le ultime due gare disputate. L’obiettivo è quello di rialzarsi da subito, dando prova di essere ancora una squadra competitiva. L’occasione migliore potrebbe arrivare proprio nella gara contro l’Ajax, in programma stasera 17 settembre alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena. Un match estremamente delicato, sul campo di un club che ha storia e tradizione da vendere. La Beneamata dovrà disputare una prova perfetta, sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

