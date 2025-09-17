Ajax Inter Stekelenburg | Partita aperta Sommer ha fatto un lavoro straordinario

Ajax Inter , Stekelenburg sul match di Champions di questa sera: ecco il commento dell’ex estremo difensore. Maarten Stekelenburg, ex portiere leggendario dell’ Ajax, ha condiviso le sue impressioni sulla sfida tra la sua ex squadra e l’ Inter in vista dell’esordio in Champions League. Intervistato dal Corriere dello Sport, Stekelenburg ha evidenziato che entrambe le squadre stanno attraversando una fase di ricerca della loro migliore condizione. Secondo lui, entrambe le formazioni stanno cercando di adattarsi ai nuovi schemi, con il nuovo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, che deve ancora portare il suo imprinting nella squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Ajax-Inter, Chivu potrebbe decidere di fare un cambio che susciterebbe scalpore - X Vai su X

#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook

Stekelenburg e i ricordi dell'Inter e di Totti: La mia nuova vita tra calcio e padel. Il colpo di Lucio? Non l'ho mai sentito...; Ajax-Inter, i precedenti: le magie di Crespo e il carisma di Stankovic; Champions League 2005/06, Ajax-Inter 2-2: Stankovic e Cruz agguantano i lancieri.

Stekelenburg: “Critiche a Sommer? Non lo vedo sempre ma mi sembra che lui all’Inter…” - Al Corriere dello Sport, Maarten Stekelenburg, ex portiere, ha parlato così del match di stasera tra Ajax e Inter ... Come scrive fcinter1908.it

Stekelenburg difende Sommer: "Da quando è all'Inter ha sempre fatto un lavoro straordinario" - In vista della sfida di Champions League di questa sera tra l'Ajax e l'Inter, a La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex portiere olandese. Si legge su tuttomercatoweb.com