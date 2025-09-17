Ajax Inter sfida delicata in casa in Champions League | il team di Heitinga alla ricerca della continuità

Ajax Inter, Heitinga prepara i suoi per la sfida contro i nerazzurri: il tecnico mira a mantenere viva la striscia positiva in casa. L’ Ajax arriva alla sfida di stasera contro l’ Inter con una solida tradizione casalinga, avendo vinto tutte le partite disputate ad Amsterdam finora in stagione. La squadra di John Heitinga, sebbene più debole in trasferta, ha dimostrato grande forza nella Johan Cruijff Arena, dove è ancora imbattuta. Tuttavia, nonostante il buon rendimento in casa, la squadra si trova al secondo posto in classifica, a un punto di distanza dal PSV Eindhoven e dal Feyenoord, con quest’ultima che ha una partita in meno. 🔗 Leggi su Internews24.com

