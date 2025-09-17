Ajax Inter riparte dalla Champions | l’obbligo di vincere ad Amsterdam

Ajax Inter: si parte già con l’obbligo di vittoria contro gli olandesi per non complicare il cammino europeo: le ultime sulla Champions. Questa sera l’ Inter torna in Champions League, una competizione che nella scorsa stagione ha regalato sogni e speranze, ma che ha visto sfumare il tutto con la dolorosa sconfitta contro il PSG a Monaco. Tuttavia, Cristian Chivu è pronto a dare una nuova direzione alla squadra, nonostante il peso della debacle ancora ben presente. Il Corriere dello Sport sottolinea come l’Inter parta con il fardello della recente sconfitta contro la Juventus e il ricordo della notte amara contro i parigini. 🔗 Leggi su Internews24.com

