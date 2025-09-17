Ajax-Inter probabili formazioni della sfida | rivoluzione nel mezzo esordio assoluto in attacco

17 set 2025

Ajax-Inter probabili formazioni. L’ Inter è pronta a fare il suo esordio stagionale in Champions League e lo farà in uno degli stadi più suggestivi d’Europa, la Johan Cruyff Arena di Amsterdam, dove oggi affronterà l’ Ajax alle ore 21:00. Per Cristian Chivu non sarà una partita come le altre: da calciatore fu proprio il club olandese a lanciarlo sul palcoscenico europeo, e ora da allenatore vivrà il debutto nella massima competizione contro il suo passato. Sul fronte Ajax, l’allenatore John Heitinga si affida all’esperienza e al carisma di Weghorst, centravanti di riferimento in grado di dare profondità e fisicità all’attacco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

