. Le ultime sulla probabile formazione degli olandesi. L’ Ajax di John Heitinga sta vivendo una stagione contrastante e così arriva alla sfida di stasera contro l’ Inter. Sebbene i lancieri abbiano ottenuto ottimi risultati in casa, vincendo tutte le partite disputate all’ Ajax Arena, in trasferta hanno lasciato ben quattro punti su sei. Questo li tiene a pari merito con il PSV Eindhoven e il Feyenoord, con quest’ultimo però che ha una gara in meno. La sfida di domenica contro il PSV è decisiva per le ambizioni del club, che non può permettersi un passo falso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ajax Inter, olandesi senza Berghuis: il ballottaggio di Heitinga per sostituirlo