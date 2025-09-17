Ajax Inter olandesi senza Berghuis | il ballottaggio di Heitinga per sostituirlo
. Le ultime sulla probabile formazione degli olandesi. L’ Ajax di John Heitinga sta vivendo una stagione contrastante e così arriva alla sfida di stasera contro l’ Inter. Sebbene i lancieri abbiano ottenuto ottimi risultati in casa, vincendo tutte le partite disputate all’ Ajax Arena, in trasferta hanno lasciato ben quattro punti su sei. Questo li tiene a pari merito con il PSV Eindhoven e il Feyenoord, con quest’ultimo però che ha una gara in meno. La sfida di domenica contro il PSV è decisiva per le ambizioni del club, che non può permettersi un passo falso. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Dove vedere #Ajax-#Inter in tv? Sky o Prime Video, orario - X Vai su X
#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter, i precedenti: le magie di Crespo e il carisma di Stankovic; Ajax-Inter: formazioni, precedenti e dove vederla in TV; Inter, turbo olandese e carica turca per fare risultato ad Amsterdam.
Ajax-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Torna la Champions League e oggi alle 21 anche l'Inter inzia la sua stagione contro l'Ajax: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto ... Da sport.sky.it
Ajax-Inter: Sky, NOW o Prime Video? Dove vederla in streaming e in tv - Al debutto europeo sulla panchina nerazzurra, Cristian Chivu conferma Yann Sommer tra i pali ma non rinuncia a svariati cambi rispetto alla Juve ... gazzetta.it scrive