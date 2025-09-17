Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è tempo di iniziare la sua avventura in Champions League. La sconfitta con la Juventus per 4-3 è passata in archivio ed i nerazzurri devono necessariamente rialzarsi, sotto ogni punto di vista. L’occasione ideale potrebbe arrivare in campo internazionale, lì dove la squadra ha sempre dato prova di saper tenere testa ad avversari di livello. La gara di stasera sarà quella con l’Ajax, in programma alle ore 21:00 alla Johan Cruijff Arena per il primo turno di Champions League. Una partita da non sbagliare, per non incappare pienamente in una crisi di inizio annata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Ajax-Inter, Marotta: "Contento per Pio Esposito"