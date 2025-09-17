Ajax Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino del match di Champions League
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Ajax Inter, la sfida valevole per la prima giornata della League Phase della Champions League. Partita dal sapore speciale per il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu, che in carriera ha giocato con i lancieri indossando anche la fascia da capitano. Segui il match in live con noi. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 21. Migliore in campo nel primo tempo:. AJAX INTER, IL TABELLINO:. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Youth League, pagelle Ajax-Inter: uragano Iddrissou, saracinesca Taho, Marello si riscatta - X Vai su X
#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook
Youth League: Ajax-Inter 1-1. Iddrissou firma il gol del pareggio; Champions League: oggi alle 21 scendono in campo Ajax-Inter e Paris SG-Atalanta - Paris SG-Atalanta, cronaca testuale; Ajax - Inter (Champions League): la cronaca in diretta del match.
Ajax-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net
LIVE Ajax-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: fondamentale partire bene - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Ajax e Inter, ... Si legge su oasport.it