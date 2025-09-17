Ajax Inter LIVE 0-2 | chance per Pio Esposito

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Ajax Inter, la sfida valevole per la prima giornata della League Phase della Champions League. Partita dal sapore speciale per il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu, che in carriera ha giocato con i lancieri indossando anche la fascia da capitano. Segui il match in live con noi. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Parte forte l’Inter – Spizzata di Pio Esposito su una rimessa laterale, poi Calhanoglu calcia da fori ma viene murato: infine il tiro-cross di Dimarco finisce tra le mani di Jaros. 🔗 Leggi su Internews24.com

