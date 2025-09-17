Ajax Inter LIVE 0-1 | Thuram porta avanti i nerazzurri con un colpo di testa su angolo! Si va all’intervallo
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Ajax Inter, la sfida valevole per la prima giornata della League Phase della Champions League. Partita dal sapore speciale per il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu, che in carriera ha giocato con i lancieri indossando anche la fascia da capitano. Segui il match in live con noi. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Parte forte l’Inter – Spizzata di Pio Esposito su una rimessa laterale, poi Calhanoglu calcia da fori ma viene murato: infine il tiro-cross di Dimarco finisce tra le mani di Jaros. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Champions League: in campo Ajax-Inter e Paris SG-Atalanta. Trasferte difficili per le italiane. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
In campo alle 21 Ajax-Inter e Psg-Atalanta per la prima giornata di Champions League DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X
Ajax-Inter LIVE; Ajax-Inter 1-0 LIVE; Ajax - Inter (0-0) Champions League 2025.
LIVE - Ajax-Inter 0-0, 30': conclusione di Dimarco su azione da corner, tiro senza troppe pretese - Dimarco raccoglie il pallone respinto dalla difesa sul corner e calcia al volo. Lo riporta msn.com
Ajax-Inter, il risultato in diretta LIVE - L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha giocato per entrambe le squadre ed è stato capitano dell'Ajax contro l'Inter in una partita della fase a gironi della UEFA Champions League nel 2002. Riporta sport.sky.it