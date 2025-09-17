Ajax Inter LIVE 0-0 | l’arbitro assegna un rigore ai nerazzurri e poi lo revoca Sommer tiene in piedi i nerazzurri
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 alla Johan Cruijff Arena per Ajax Inter, la sfida del 1° turno della League Phase della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Ajax Inter, la sfida valevole per la prima giornata della League Phase della Champions League. Partita dal sapore speciale per il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu, che in carriera ha giocato con i lancieri indossando anche la fascia da capitano. Segui il match in live con noi. CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Parte forte l’Inter – Spizzata di Pio Esposito su una rimessa laterale, poi Calhanoglu calcia da fori ma viene murato: infine il tiro-cross di Dimarco finisce tra le mani di Jaros. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
LIVE - Ajax-Inter 0-0, 8': inizio all'attacco per i nerazzurri, Jaros in due tempi sul tiro di Dimarco - Mkhitaryan atterra un difensore dell'Ajax a ridosso dell'area biancorossa, Oliver interviene. Scrive msn.com
Ajax-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it