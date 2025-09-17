Ajax Inter le tre cose che non hai notato del match di Champions League
Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Ajax Inter: partita valida per la 1° giornata di Champions League 2025-2026 La vittoria dell’Inter sull‘Ajax per 2-0 in Champions League è un verdetto chiaro che racconta di una squadra cinica e dominante, capace di sfruttare al meglio le occasioni create. Tuttavia, al di là dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggio - facebook.com Vai su Facebook
: ' I nerazzurri vincono contro l'Ajax con la doppietta di testa di Marcus Thuram dopo un primo tempo difficoltoso e partono bene in Champions League #Tuttosport #Inter #Ajax - X Vai su X
Ajax - Inter (0-2) Champions League 2025; Champions League, Psg subito letale: 2 a 0 con l'Atalanta. Ajax-Inter 0-2 al 47'; Inter, sorriso a metà nella prima sfida europea: il gol del bomber regala un punto contro l'Ajax.
Ajax-Inter 0-2: video, gol e highlights - Dopo una prima fase di gara equilibrata e con poche emozioni, Thuram si prende la scena andando vicino al gol, proc ... Si legge su sport.sky.it
L’Inter si rialza e batte l’Ajax alla prima in Champions: Thuram decisivo con una doppietta - L’Inter rialza la testa e torna a brillare sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo. Lo riporta fanpage.it