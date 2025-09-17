Ajax-Inter le parole di Marotta | Inter miglior italiana in Europa Lo scorso anno il Paris…

Ajax-Inter parole Marotta. Pochi minuti prima del calcio d’inizio di Ajax-Inter, Beppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha sottolineato con fierezza il ruolo del club a livello europeo: “ Le sensazioni sono quelle di un pizzico di orgoglio, perché l’Inter è la società italiana che rappresenta meglio il nostro calcio. Siamo alla settima edizione consecutiva di Champions, ed è motivo di orgoglio per tutti “. Un traguardo che testimonia continuità e stabilità a livello internazionale. Marotta ha poi ricordato quanto la Champions League sia una competizione imprevedibile e affascinante, citando l’esempio del Paris Saint-Germain: “ Lo scorso anno al 70’ era addirittura eliminato, e questo dimostra come ogni partita abbia un peso enorme. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it