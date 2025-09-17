Ajax Inter Lautaro verso il forfait? C’è un attaccante in vantaggio per prenderne il posto

Internews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: ecco cosa filtra sulle idee di Chivu. L’ Inter si prepara ad affrontare l’ Ajax nella prima giornata della Champions League 20252026, ma il mistero sulla formazione titolare persiste, in particolare per quanto riguarda l’attacco. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il giovane Pio Esposito sarebbe in vantaggio su Bonny per affiancare Marcus Thuram nell’eventualità di un forfait di Lautaro Martinez. Lautaro in dubbio: problemi alla schiena. Il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, sta vivendo un momento delicato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro salta la rifinitura ma parte per Amsterdam; Lautaro, scatta l'allarme Inter verso l'Ajax: il capitano si allena a parte; Verso Ajax-Inter: Lautaro Martinez salta la rifinitura per precauzione, ma può giocare dall'inizio

Lautaro, scatta l'allarme Inter verso l'Ajax: il capitano si allena a parte - L'argentino salta la rifinitura ad Appiano Gentile e Chivu pensa a risolvere i dubbi di formazione per l'esordio stagionale in Champions League

Ajax-Inter, Lautaro out: pronto l'esordio in Champions per due nerazzurri - Pronto un debutto europeo

