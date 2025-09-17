Ajax-Inter | i nerazzurri faticano a trovare spazi   Diretta 0-0?Psg-Atalanta 1-0 annullato un gol a Barcola

Xml2.corriere.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio per i nerazzurri in Champions nella nuova stagione, dopo la finale persa a maggio contro il Psg. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ajax inter i nerazzurri faticano a trovare spazi160 160diretta 0 0psg atalanta 1 0 annullato un gol a barcola

© Xml2.corriere.it - Ajax-Inter: i nerazzurri faticano a trovare spazi   Diretta 0-0?Psg-Atalanta 1-0, annullato un gol a Barcola

In questa notizia si parla di: ajax - inter

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

Carlos Augusto-Thuram, l'Inter fatica ma vince: 2-0 al Como; Inter in affanno negli scontri diretti: troppa fatica per i nerazzurri contro le big, i numeri.

ajax inter nerazzurri faticanoLIVE - Ajax-Inter, nerazzurri che tornano negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d'inizio alla Cruijff Arena - E per provare a chiudere il cerchio maledetto che si è aperto inesorabilmente dopo la tremenda notte di Monaco di Baviera. Scrive fcinternews.it

ajax inter nerazzurri faticanoAjax-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa sia ad avere giocato che ad allenare l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ajax Inter Nerazzurri Faticano