Ajax-Inter highlights | tutti i gol – VIDEO
Ajax- Inter highlights. Cristian Chivu continua a riscrivere la storia recente dell’Inter. Dopo essere stato il primo allenatore straniero a vincere all’esordio in Serie A dai tempi di Héctor Cúper, il tecnico rumeno ha regalato ai nerazzurri un altro primato: successo all’esordio in Champions League, un risultato che mancava da ben sette anni. Un trionfo arrivato nel modo migliore, contro l’Ajax, in una serata che ha restituito entusiasmo e fiducia a un ambiente reduce da qualche dubbio della vigilia. L’Inter ha infatti dominato la scena con autorità, mostrando solidità difensiva e incisività offensiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Champions League: Ajax-Inter 0-2 e Paris SG-Atalanta 4-0. Giovedì Manchester City-Napoli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggio - facebook.com Vai su Facebook
: ' I nerazzurri vincono contro l'Ajax con la doppietta di testa di Marcus Thuram dopo un primo tempo difficoltoso e partono bene in Champions League #Tuttosport #Inter #Ajax - X Vai su X
Inter, che partenza: doppio Thuram e Ajax ko 2-0; Ajax-Inter su Prime Video: la Champions oggi in diretta da Amsterdam; Champions League, Psg subito letale: 2 a 0 con l'Atalanta. Ajax-Inter 0-2 al 47'.
Ajax-Inter 0-2: video, gol e highlights - Dopo una prima fase di gara equilibrata e con poche emozioni, Thuram si prende la scena andando vicino al gol, proc ... Da sport.sky.it
HIGHLIGHTS Ajax-Inter 0-2: doppietta di Thuram - Alla Johan Cruijff Arena, i nerazzurri vincono e convincono all’esordio in Champions League, reagendo alle due sconfitte consecutivei in Serie A. Scrive passioneinter.com