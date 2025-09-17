Ajax-Inter highlights | tutti i gol – VIDEO

Ajax- Inter highlights. Cristian Chivu continua a riscrivere la storia recente dell’Inter. Dopo essere stato il primo allenatore straniero a vincere all’esordio in Serie A dai tempi di Héctor Cúper, il tecnico rumeno ha regalato ai nerazzurri un altro primato: successo all’esordio in Champions League, un risultato che mancava da ben sette anni. Un trionfo arrivato nel modo migliore, contro l’Ajax, in una serata che ha restituito entusiasmo e fiducia a un ambiente reduce da qualche dubbio della vigilia. L’Inter ha infatti dominato la scena con autorità, mostrando solidità difensiva e incisività offensiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it