Ajax-Inter formazioni ufficiali | nessuna rivoluzione per Chivu La scelta su Lautaro

Ilnerazzurro.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ajax-Inter formazioni ufficiali. L’ Inter alza il sipario sulla nuova Champions League con la trasferta alla Johan Cruyff Arena contro l’ Ajax. Una sfida dal sapore speciale per Cristian Chivu, che torna ad Amsterdam da allenatore dopo gli anni da protagonista in maglia lanciere. Il tecnico nerazzurro, però, deve subito fare i conti con una notizia pesante: il forfait di Lautaro Martinez, che va in panchina a causa della lombalgia che lo tormenta da qualche giorno. La scelta più coraggiosa di Chivu riguarda proprio l’attacco: al fianco di Marcus Thuram ci sarà il giovanissimo Pio Esposito, alla prima da titolare in Champions. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: ajax - inter

