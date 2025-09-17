Ajax-Inter | Esposito titolare al posto di Lautaro Diretta?L' Atalanta in casa del Psg
Esordio per i nerazzurri in Champions nella nuova stagione, dopo la finale persa a maggio contro il Psg. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: ajax - inter
Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti
Ajax-Inter su Prime Video: la Champions oggi in diretta da Amsterdam - X Vai su X
#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter di Champions League diretta: Pio Esposito titolare al posto di Lautaro; Ajax-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League; Ajax-Inter: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario della prima giornata di Champions.
Inter, Piò Esposito titolare. Condò: "Quella con l’Ajax è una buona occasione per debuttare" - Alle 21:00 l’Inter scenderà in campo contro l’Ajax nella prima gara della League Phase di Champions League. tuttomercatoweb.com scrive
Ajax-Inter di Champions League diretta: Pio Esposito titolare al posto di Lautaro - Per il resto, Chivu schiera il centrocampi titolare, rispetto alla sfida con al Juve dentro De Vrij e Dimarco ... Lo riporta corriere.it